В результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете – в военный госпиталь в Киеве.

«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», – сказал собеседник агентства, который заявил, что получил эту информацию от своих источников в ВСУ.

Он добавил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета второго типа.

«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», – заключил силовик.

Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. Так, 10 мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда появились слухи, что он ранен или даже убит. Замминистра обороны Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять свои обязанности.

По информации хакерской группы «Джокер ДНР», ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его состоянии намеренно блокируется по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.

В телеграм-канале Залужного 23 мая появился пост, в котором говорилось, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров самого главкома не публиковалось.

Москва, Андрей Дорофеев

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