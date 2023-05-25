Абсурд и издевательство: ювенальная юстиция в России превратилась в репрессивную машину

Навязанная России западная ювенальная юстиция в настоящее время превратилась в репрессивный орган, который наносит разрушительный вред на фоне демографических проблем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова. По ее словам, зачатую до абсурда доходят требования к семьям, особенно к малоимущим, многодетным, а также к матерям-одиночкам.

«В последнее время чаще и громче звучат мнения о том разрушительном вреде, который приносят нам насаждаемые чуждые нам западные ценности… Одним из таких элементов, который был интегрирован в правовое поле РФ, считаю ювенальную юстицию», – подчеркнула Филатова, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий обратила внимание на деятельность одного из элементов этой системы – комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). «Очень часто в состав таких комиссий попадают люди с неблагоприятным опытом и нестабильной психикой. И в результате вполне разумные методы помощи семье выливаются в откровенное издевательство. КДН по сути стали репрессивным органом, который преследует малообеспеченные семьи и матерей-одиночек с малолетними детьми. Традиционные многодетные семьи в этой концепции считаются элементом риска, который требует повышенного внимания, а не целью нашей государственной и национальной политики», – подчеркнула она.

«По данным министерства просвещения, в год КДН выносит около полумиллиона протоколов по статье 5.35 КоАП о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Эти протоколы ложатся в основу решений об изъятии детей из семьи по абсурдным, по случайным поводам. И впоследствии могут потребоваться годы, чтобы этих детей вернуть назад, потому что оспаривание решений происходит только в судебном порядке. Как мы понимаем, у малообеспеченных семей нет возможности оплачивать такие риски», пояснила Филатова.

По ее словам, члены комиссий, которые выносят «чрезмерные, излишние решения не несут за это никакой ответственности». «Они (требования) доходят до такого абсурда, например, непьющих родителей понуждать к кодированию от алкогольной зависимости. В моей практике был случай, когда семье выписали протокол за то, что у них огород не засажен. Кирпичный дом, два гаража, но огород не засажен. То есть меры и решения КДН ограничены только фантазией членов этих комиссий», – констатировала она.

«Безусловно, настало время пересмотреть подход к ювенальной юстиции – этой чуждой для наших традиций системы. Пересмотреть полностью правоспособности этих комиссий, сформировать требования к их членам, еще раз взвесить – какие функции мы можем выполнять, а какие не стоит. Если люди боятся обращаться за собственной защитой, то как мы можем ожидать их желания иметь детей?» – заключила Филатова.

Напомним, в конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин лично обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину за содействием в принятии антиювенального закона об изъятии детей из семьи. По словам главы нижней палаты парламента, важный документ «завис», речь шла даже о его снятии с рассмотрения.

«Получается парадоксальная ситуация: беда случается в семье – погибают родители или какие‑то другие случаи. Ребенка в приоритетном порядке не могут оставить у себя родственники: бабушка, дедушка, родные. И ребенка фактически изымают из семьи. Это так называемая ювенальная юстиция, которую нам навязывали недруги, которые нам лицо свое показали», – подчеркивал глава Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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