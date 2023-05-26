В ЦБ оценили, чем грозит России дефолт США

Дефолт США грозит косвенными эффектами для России из-за возможного снижения спроса на экспортную продукцию. Об этом сегодня заявила первый заместитель главы Банка России Ксения Юдаева на пресс-конференции в Москве.

«Надеюсь, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация, что переговоры идут успешно», – отметила она.

При этом Юдаева обратила внимание, что в случае неплатежей в США последствия могут коснуться России. «Если будут какие-то неплатежи, это будет чревато волатильностью на рынках. Для России сейчас сама по себе волатильность менее важна, рынки закрыты из-за санкций и наших собственных ограничений. Но косвенные эффекты через внешние рынки будут», – полагает зампред ЦБ РФ.

«Если будут существенные неплатежи, это может повлиять на мировой спрос, спрос на наш экспорт, это может повлиять на экспортную выручку наших компаний. Но это все очень гипотетические сценарии», – пояснила Юдаева.

Напомним, в США потолок госдолга впервые был введен в действие Конгрессом США в 1917 году. Он не позволяет Минфину выпускать новые гособлигации для работы правительства после достижения определенного уровня задолженности.

В январе США превысили установленный законом потолок госдолга в $31,4 трлн, после чего Минфин начал вводить чрезвычайные меры для своих финансовых операций, перенося на более поздний срок ряд бюджетных расходов. Администрация действующего президента США все это время не может договориться с Республиканской партией, которая контролирует Палату представителей, и выступает за сокращение госрасходов в качестве условия для увеличения уровня госдолга. Соглашение должно быть достигнуто до начала июля, когда будут исчерпаны чрезвычайные меры и в США произойдет дефолт.

Как сообщают американские СМИ, в настоящее время на переговорах о повышении потолка госдолга наметился прогресс.

Ранее ряд российских экспертов заявили, что США используют угрозу дефолта как экономическое оружие против других государств.

Москва, Мария Соколова

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