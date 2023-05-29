Москва не дотянула до первого места в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Рейтинг российских регионов по благосостоянию семей по итогам 2022 года возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Как сообщает РИА Новости, эксперты составили таблицу, основываясь на данных Росстата.

Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в Ямало-Ненецком автономном округе составил 118,3 тыс рублей в месяц. Для семьи с одним ребенком эта цифра превышает 135 тыс рублей.

На втором месте оказалась Москва, где для семьи с двумя детьми остаток составляет 89,6 тыс рублей в месяц, а для семьи с одним ребенком – почти 103 тыс рублей. На третьем месте Сахалинская область (78,6 тыс руб/ 95,9 тыс руб), на четвертом Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (77 тыс руб/ 94,3 тыс руб), на пятом Санкт-Петербург (76,9 тыс руб/ 90,2 тыс руб). Далее следуют Магаданская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ и Красноярский край.

Московская область занимает 15 строчку (45,7 тыс руб/ 60,8 тыс руб), Свердловская область разместилась на 23 месте (37,8 тыс руб/ 53,1тыс руб), а Челябинская на 30-м (32,2 тыс руб/ 48,3 тыс руб).

Четыре новых региона в рейтинге не учитывались. При этом Республика Крым заняла 74 место (12,3 тыс руб/ 27,5 тыс руб), а Севастополь 76-е (10,8 тыс руб/ 26,4 тыс руб).

Последние два места занимают субъекты, где остаток в семьях с двумя детьми выражается в отрицательных значениях: Республика Ингушетия (-203 рубля/ 15,6 тыс руб) и Кабардино-Балкарская Республика (-7,2 тыс руб/ 10,4 тыс руб).

Исследование было проведено экспертами РИА Рейтинг.

Москва, Андрей Дорофеев

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