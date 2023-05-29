«Разворот может произойти обвально»: Турция способна сделать «сюрприз» для России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обвально потерять рейтинг поддержки населения на фоне потери чувства связи с обществом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала политолог Карине Геворгян сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, политика Анкары зависит от требований Запада, хотя в краткосрочной перспективе неприятных сюрпризов ждать не стоит.

«Имея не самые сильные карты в мировой «большой игре», Турция остается субъектом мировой политики и, с моей точки зрения, она и будет им оставаться… Политическая география заставляла Турецкую республику или Османскую империю иногда на 180 градусов разворачиваться в отношении бывших союзников или менять свою ориентацию. Мы видели это и с Эрдоганом, потому что в 15-м году говорил – сбивал и буду сбивать… После чего от него никто не ожидал, что он так развернется к России», – пояснила Геворгян.

Политолог обратила внимание, как стремительно западные лидеры поздравили Эрдогана с победой в выборах, что означает «нам следует ждать сюрпризов». «Российские активы в Турции и взаимодействие двух стран пока не позволяют говорить о том, что Турция сможет или захочет развернуться на те самые 180 градусов. Учитывая то, что личные взаимоотношения между Эрдоганом и президентом России устойчивые, они нашли общий язык, они друг друга понимают, думаю, что в ближайшее время особых сюрпризов (от Турции) нам вряд ли стоит ожидать», – отметила она.

«С другой стороны, судя по тому, что его (Эрдогана) так быстро поздравили западные лидеры, признав итоги выборов, означает, что они тоже будут многое от него требовать. Мы знаем, что Турция очень серьезное вооружение поставляет на Украину. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, чего потребуют от Турции западные лидеры, учитывая финансовый кризис и очень тяжелую экономическую ситуацию», – пояснила политолог.

При этом Геворгян подчеркнула, что нельзя однозначно сказать о зависимой политике оппозиционного противника Эрдогана на выборах или самостоятельности президента Турции. «Это неверно. На самом деле, на самом Западе – и в США, и в Лондоне, достаточно было политиков и очень влиятельных людей, один Ричард Мур – глава британской разведки МИ-6 чего стоит, который очень добрый приятель Эрдогана, который тоже его поддерживал. Вот это черно-белое понимание только вредило нашему представлению», – полагает эксперт.

Политолог также обратила внимание на потерю Эрдоганом таких крупных городов, как Стамбул и Анкара, в которых большинство голосовало против президента. «Безусловно, человек, который 20 лет находится в таком режиме, отрывается от реальности, к сожалению, даже будучи умным, талантливым, проницательным, хитрым, субъектным и так далее. Это факт», – отметила она.

«Когда у него высокий рейтинг доверия, а у Эрдогана выше, чем у оппозиции – в половину фактически, и здесь кроется опасность. Она даже когда высокий рейтинг доверия, как у нашего президента, разворот, разочарование может произойти обвально в случае какой-то критической ошибки и потери чувства связи с обществом», – заключила Геворгян.

Накануне в Турции прошел второй тур президентских выборов, в котором, по предварительным данным, победу одержал нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Москва, Мария Соколова

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