В Москве дорожает бензин

бензина на АЗС вновь повышается. Как говорится в отчете Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю Аи-92 и Аи-95 в среднем подорожали на 10 копеек.

В частности, самый большой рост был зафиксирован на АЗС Teboil, где Аи-92 вырос на 42 копейки – до 48,35 рублей за литр, Аи-95 подорожал на 32 копейки – до 53,30 рублей за литр.

«Татнефть» прибавила к цене А-92 40 копеек, подняв ее до 48,01 рублей за литр, и 27 копеек к А-95, подорожавшего до 52,93 рублей за литр.

92-й бензин на «Газпромнефти» вырос на 30 копеек – до 48,38 рублей за литр, 95-й поднялся до 53,45 рублей за литр.

На «Нефтьмагистрали» 92-й подорожал на 20 копеек – до 48,67 рублей за литр, 95-й поднялся на 40 копеек – до 54,29 рублей за литр.

«Транс АЗС» подняла цену Аи-92 на 2 копейки – до 47,64 руб./л, Аи-95 стал дороже на 13 копеек – до 52,53 рублей за литр.

Кроме того, средневзвешенная цена дизтоплива за неделю подросла на 1 копейку – до 58,79 рублей за литр. Самый большой вклад внесли «Транс АЗС», которая подняла стоимость сразу на 10 копеек – до 56,18 рублей за литр, «Татнефть» и Teboil прибавили по 3 копейки – до 58,28 и 58,55 рублей за литр, соответственно.

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