Депутат Госдумы предсказал нарастание диверсионно-террористических атак со стороны Украины

Диверсионно-террористические атаки со стороны Украины будут нарастать. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя сегодняшнюю атаку украинских беспилотников на объекты в Москве.

«Отбитая сегодня налет эскадрильи (8) дронов на Москву беспилотников – это новая реальность, которую предстоит осознать. Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно – в части противодействия беспилотникам. В том числе – принимать наконец необходимые законы», – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, никого не должно успокаивать, что все восемь БПЛА, по сообщению минобороны, сбиты системой ПВО или подавлены средствами РЭБ. «Нельзя недооценивать врага», – заключил Хинштейн.

Ранее сегодня минобороны сообщило об атаке украинских беспилотных аппаратов на Москву. «Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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