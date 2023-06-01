В Московской области установили штрафы за купание в неположенных местах

Московская областная дума внесла изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Как сообщила пресс-служба Мособлдумы, документ принят по инициативе прокурора Подмосковья.

Теперь за нарушение правил гражданам грозит штраф в 1 тыс рублей, индивидуальным предпринимателям и должностным лицам – от 15 тыс до 20 тыс рублей, юридическим лицам – от 20 тыс до 40 тыс рублей.

За нарушение мер обеспечения безопасности детей на водных объектах предусмотрены штрафы для граждан – от 3 тыс до 5 тыс рублей, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 20 тыс до 30 тыс рублей, для юридических лиц – от 30 тыс до 50 тыс рублей.

За повторное совершение данных правонарушений в течение года штраф составит для граждан – 5 тыс рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – 30 тыс рублей, для юридических лиц – 50 тыс рублей.

Новые правила поведения на водных объектах были приняты в Подмосковье в конце 2022 года. Основные из них: на пляжах и в местах отдыха запрещается заплывать за буйки, купаться в состоянии опьянения, плавать на неприспособленных для этого средствах; совершеннолетние граждане обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах; при переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами; организация любых видов водолазных работ и дайвинга, подводной охоты осуществляется зарегистрированными клубами по согласованию с ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Москва, Андрей Дорофеев

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