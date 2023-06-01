В подмосковном Ногинске сгорели 35 автомобилей

В подмосковном Ногинске полицейские выясняют обстоятельства пожара, в результате которого сгорели 35 машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Московской области.

Пожар произошел на улице Карякин Луг. «Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в результате возгорания повреждены 35 транспортных средств. Пожар был незамедлительно локализован. Причина устанавливается», – сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в главке.

Москва, Андрей Дорофеев

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