«Это путь в тупик»: в Госдуме обвинили Банк России в защите офшорной аристократии

Заявления Банка России об угрозе «перегрева» отечественной экономики попыткой дискредитировать курс на её суверенизацию. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За Правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. Как считает политик, руководство регулятора действует в интересах офшорной аристократии.

«Принято считать, что перегрев возникает, когда темпы экономического роста приобретают взрывной характер. Аналитики ЦБ ссылаются на рекордный уровень загрузки производственных мощностей. Смотрим свежие данные Росстата: в добывающем секторе этот показатель чуть снизился до 56%, в обработке – чуть увеличился до 62%, скорее всего, за счет оборонных заказов. Что-то совсем не похоже на «взрыв» и работу на пределе возможностей. Так где же на самом деле «перегрев» – в экономике или в Центробанке?» – сказал Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» считает, что, если вычленить мораль из этой аналитической басни, становится очевидно, против чего и за что ратует команда Эльвиры Набиуллиной.

«Когда растут государственные инвестиции, поддержка населения, потребительский спрос, активность бизнеса – для них это плохо, это опасно, это чревато. А хорошо – следуя указаниям МВФ, покупать на бюджетные доходы валюту. Хорошо – наращивать импорт, которым госпожа Набиуллина оправдывает рекордный отток капитала из страны. А значит, по-прежнему делать все, чтобы деньги не доходили до населения и производства, а утекали за рубеж или рассовывались по разным кубышкам. Это путь в тупик, и мы разворачиваемся в другом направлении, как бы тому ни сопротивлялась обслуга офшорной аристократии», – констатировал Миронов.

По его оценке, рост числа сверхбогатых россиян на фоне дефицита бюджета и низких доходов большинства населения доказывает необходимость кардинальных перемен.

Москва, Светлана Антонова

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