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Понедельник, 5 июня 2023, 13:54 мск

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Пятеро жителей Московского региона задержаны за работу на украинских мошенников

Полицейские задержали пятерых жителей Московского региона, обеспечивавшие работу спецоборудования, которым пользовались украинские телефонные мошенники. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекли деятельность подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров», – рассказала Волк.

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали по заданию зарубежных работодателей. Следуя получаемым указаниям, они приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи. Это позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность. В случае блокировки одной из SIM-карт ее меняли на новую.

Пользователями этих услуг были мошенники, которые звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. При этом они убеждали собеседников в том, что с их банковских счетов пытаются похитить деньги, а чтобы этого избежать, нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, которые в действительности находились под контролем преступников.

«Сотрудники УБК МВД России и их коллеги из Московского уголовного розыска установили места, в которых находилось оборудование для удаленного использования абонентских номеров. В рамках сопровождения уголовных дел о мошенничестве в четырех квартирах в городах Москве, Дмитрове и Красногорске проведены обыски. Изъято более 10 тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютерная техника и другое оборудование», – добавила Волк.

Следователями задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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