Семьи с детьми-инвалидами будут получать в Подмосковье дополнительную выплату

Московская областная дума установила ежемесячную выплату 18 тысяч рублей семьям с детьми-инвалидами. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, соответствующий закон депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

Предполагается, что выплата будет предоставляться ежемесячно родителю или опекуну на уход за ребёнком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума (34,5 тысячи рублей).

Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тысячи семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей.

«Выплата станет дополнительным и существенным подспорьем. Семьям с детьми-инвалидами в Подмосковье также предоставляется ежегодная выплата на ребёнка-школьника в размере 13 тысяч рублей, ежемесячное пособие более 7 тысяч рублей, выплата на приобретение технических средств реабилитации, освобождение от транспортного налога. Также это бесплатные путёвки в лагеря, бесплатный проезд и ещё ряд мер, в том числе федеральных», – пояснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Москва, Андрей Дорофеев

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