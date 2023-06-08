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Четверг, 8 июня 2023, 14:29 мск

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Мужчина выманил у жительницы Подмосковья интимные фото и вымогал деньги за отказ от их публикации

Полицейские задержали мужчину, который вымогал у 32-летней жительницы подмосковного Щелково деньги за отказ от публикации ее интимных фото. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Заявительница познакомилась с мужчиной в интернете, вела с ним переписку, в ходе которой обменивалась с ним фотографиями личного характера. Впоследствии собеседник начал требовать перевести ему деньги взамен на то, что данные снимки не будут показаны третьим лицам. Женщина перевела злоумышленнику денежные средства. Сумма ущерба составила более 475 тысяч рублей», – рассказала Петрова.

После этого женщина обратилась в полицию. Полицейские вычислили и задержали 32-летнего ранее судимого жителя Ульяновской области, временно проживающего в Щелково. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавила Петрова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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