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Четверг, 8 июня 2023, 18:00 мск

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Сбор клубники начался в Подмосковье

Подмосковные фермерские хозяйства и крупные производители приступают к сбору клубники. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этот сезон в регионе планируют собрать более 1400 тонн клубники. В этом году многие фермерские хозяйства увеличили площади высадки ягод. Так, более 130 тысяч кустов клубники посадили на Подмосковных фермах в этом сезоне», – сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, на прилавках местная ягода появится уже через полторы-две недели.

В Подмосковье более 30 сельхозпроизводителей занимаются выращиванием ягод открытого и закрытого грунта. Больше всего ягодных фермерских хозяйств в городском округе Коломна. В городском округе Кашира, благодаря теплицам компании «Агрокультура», сбор ягод ведут круглый год.

Крупнейшее предприятие Московской области, которое занимается выращиванием клубники в открытом грунте – «Совхоз имени Ленина». В хозяйстве ею занято сегодня около 100 га. Объем сбора достигает 60 тонн в день. К сбору ягод ежегодно приглашают и местных жителей. В прошлом году за сезон собрано более 1 тыс тонн подмосковной клубники. Также в регионе выращивают малину, ежевику, смородину.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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