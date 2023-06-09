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Пятница, 9 июня 2023, 17:39 мск

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Мужчина размахивал пистолетом в мытищинском банке

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который в отделении банка подкрепил свои угрозы пистолетом. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сегодня в Дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о том, что в помещении одного из банков, расположенных на улице Мира города Мытищи, мужчина угрожает предметом, конструктивно схожим с оружием. Прибывшими на место сотрудниками частного охранного предприятия правонарушитель был задержан и передан полицейским для доставления в территориальный отдел», – рассказала Петрова.

Задержанным оказался местный житель 1982 года рождения. У него был изъят пневматический пистолет.

«В результате инцидента никто не пострадал», – добавила начальник пресс-службы.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение о привлечении мужчины к ответственности.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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