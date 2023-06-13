«Эта сволочь пойдет на любые преступления»: лидер КПРФ оценил «ядерные» перспективы украинского конфликта

Киевский режим при поддержке Запада готов на любые преступления. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме. По его оценке, Вашингтон наверняка попытается спровоцировать конфликт с применением тактического ядерного оружия.

«Американская военщина, црушники, нацисты на Украине пошли на невиданное преступление. Разрушив плотину (в Каховке), по сути дела, затопили огромный регион, в том числе, и своих людей, породив экологическую катастрофу, которая еще скажется на состоянии всей Европы. Делаю вывод как человек и специалист, что эта сволочь пойдет на любые преступления. И сейчас надо удесятерить бдительность, чтобы остановить новые преступления. По крайней мере, ощущаю, что будет развернут атомный шантаж», – подчеркнул Зюганов.

Как считает лидер КПРФ, за ядерной угрозой «стоят, прежде всего, англосаксы со старой стратегией, которую они выработали после изобретения первого атомного оружия». «Если напомнить план Черчилля «Немыслимое», который намечал войну против Советского союза уже 1 июля 1945 года и план «Дропшот» – поражение 50 наших городов первыми ядерными зарядами, и план тотального уничтожения нашей страны за счет 400 мощных ядерных ударов по всем промышленным и административным центрам, в результате чего должна была погибнуть половина населения нашей страны и 2/3 предприятий. И их программа применения небольших зарядов ядерного оружия, которые никогда ими не снимались с вооружения. За последнее время снова возвращают ядерное оружие в Англию. Уже в 2019 году одна из подлодок была оснащена зарядами малой мощности примерно 5 килотонн… Если завтра будут провоцировать применение этого оружия в Европе, меня это нисколько не удивит», – подчеркнул он.

«У американцев есть план, по которому втащить в этот конфликт с применением тактического ядерного оружия, чтобы по сути дела спалить Европу и нас, а сами собираются, как и в предыдущих двух войнах, отсидеться за океаном. На мой взгляд, это самая подлая идея, которая у них существует. Но глядя на политическую обстановку непосредственно в США, где два президента ссорятся между собой, и затеяли судебные иски, которые немыслимы были еще 20 лет назад, свидетельствуют о полной деградации их политической системы», – отметил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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