«Красиво говорим, всё у нас замечательно…» Спикер Госдумы сделал жесткий выговор главе Минтруда РФ за низкие зарплаты медиков и учителей

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин обрушился с критикой на министерство труда и социальной зашиты РФ за невыполнение указа главы государства 2012 года о повышении зарплат учителей и медиков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом глава нижней палаты парламента отреагировал на ответ министра Антона Котякова на вопрос депутатов о необходимости срочного решения этой проблемы.

В ходе правительственного часа в Госдуме с Котяковым вопрос о зарплатах в школах и больницах поднял депутат от КПРФ Олег Смолин. «Наша чудотворная статистика регулярно отчитывается о сокращении бедности в стране при падении реальных доходов населения. Однако, по данным ВШЭ, 40% учителей, работая на 1,5 и более ставки, вынуждены экономить на всем, кроме еды. По любым критериям, это прямая бедность. По данным ОНФ, указ президента России №597 от 7 мая 2012 года в части оплаты учительского труда не исполняется в 75 регионах. По тем же данным, 86% всех врачей и 64% медсестер не получают зарплату, положенную им по указу №597. Мы много слышали о разработке новых систем оплаты труда. Скажите, когда российский учитель, врач, работник культуры будут получать достойную зарплату и каждому второму учителю или медсестричке не придется экономить на всем, кроме еды?» – обратился Смолин к министру труда и социальной защиты РФ.

В ответ Котяков отчитался, что по итогам 2022 года 93% показателей в рамках исполнения данного указа президента выполнено. «Начиная с 1 января 2023 года, Социальным фондом введена дополнительная отчетность, которую предоставляют все бюджетные учреждения, которая позволяет нам видеть в ежеквартальной динамике исполнение контрольных соотношений в разрезе каждого учреждения. То есть – это дополнительная аналитика к тому инструменту контроля, который был в рамках статистических наблюдений. Что касается отраслевых систем оплаты труда… были разработаны все параметры этой отраслевой системы, был введен пилотный проект в системе здравоохранения, но в силу объективных причин, в силу наличия выплат, которые сейчас деформировали саму систему оплаты труда в сфере здравоохранения, пилотный проект приостановлен до 1 января 2025 года. При этом сразу отмечу, что по пути разработки отраслевой системы оплаты труда двигаются как Минпрос, так и Минобрнауки. Минтруд со своей стороны оказывает всю методическую и иную поддержку с точки зрения разработки отраслевых систем», – сказал министр.

Комментируя выступление Котякова, спикер Госдумы однозначно дал понять, что эта ситуация не устраивает парламентариев. Володин подчеркнул, что методическая помощь – хорошо, но это не помогает решить проблему. «Главврач или директор школы получают в разы больше, чем обычный врач. Ясно, что такая же разница есть у завотделениями в больнице и завучей в школах, но все это за счет общего фонда оплаты… Чтобы получать нормальную зарплату, врачу надо работать по совместительству на 2-3 ставки, чтобы его зарплата соответствовала тому нормативу, который должен быть, и зачастую не дотягивает до него. Буквально недавно встречался в одной районной больнице с людьми. Приехал специалист, который вынужден работать по совместительству – две ставки еще совмещает. У него зарплата в итоге 56 тысяч (рублей), но никак не дотягивает до 80-ти, что он должен получать, – требование указа президента и правила, в соответствии с которыми начисления должно идти, исходя из двух средних по экономике региона. Вот мы с этим с вами должны разобрать», – констатировал Володин.

«Надо вывести из расчета зарплаты руководителей бюджетных учреждений, тогда у нас зарплата будет реальной, и мы увидим картину, которая в действительности. Но опять-таки подчеркну, что тогда ее надо будет привести в соответствие с указом президента, узких специалистов – что она везде в большей массе своей ниже, чем то, что заявлено… На деле получается, что у нас нет мотивации работать в системе образования и здравоохранения… Районные, сельские, центральные районные больницы – до 80% вакансии. Если брать города небольшие с численностью населения 40-60 тысяч – вакансий 50%. Такая же ситуация в школах… Надо, когда вы приходите не только говорить о достижениях, но и проблемах. А дальше искать решение этих проблем совместно, потому что у нас есть ответственность и за вас, поэтому давайте думать об этом. Олег Николаевич [Смолин] правильно этот вопрос поднял. Пожалуйста, поясните свою позицию – что будет делать министерство в этой части?» – обратился спикер Госдумы к главе Минтруда РФ.

Котяков в ответ пояснил, что решением этой проблемы считает внедрение системы отраслевых систем оплаты труда. «[Это] позволит нам сформировать четкую систему зарплат с прозрачными принципами ее формирования и начисления», – сказал министр.

Володина явно не устроили эти заявления. Как отметил спикер Госдумы, обращаясь к Котякову, – «из вашего красивого ответа не понял все-таки, как будем решать эту задачу». «Давайте тогда выходить на решение, предлагайте форматы. Но мы из года в год об этом говорим… Ответственность на министерстве. На вас ответственность. Берите и формируйте престиж профессии. Это ваш вопрос, вы отвечаете за систему оплаты труда. Мы долго ждали этой встречи, но это ключевой вопрос. У проблемы есть фамилия министра, который может ее решить или не решать», – подчеркнул он.

«Мы сейчас все красиво говорим, у нас всё замечательно получается… Но только как мы потом будем встречаться с людьми? Нам надо ответы им давать. Вы ключевой министр», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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