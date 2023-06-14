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Среда, 14 июня 2023, 17:31 мск

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Госдума согласилась упростить получение вида на жительство для иностранцев

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении правительственный законопроект, который предполагает бессрочный вид на жительство для высококвалифицированных зарубежных специалистов и членов их семей. Согласно одной из поправок, иностранцы, заключившие в период СВО контракт о воинской службе, могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Документ предоставляет право оформить бессрочный ВНЖ иностранцу – специалисту высокой квалификации, если он работал в России по специальности не менее двух лет и платил подоходный налог, а также членам его семьи. Помимо этого, предлагается поднять уровень минимальной зарплаты для высококвалифицированного специалиста до 750 тысяч рублей в квартал.

Согласно документу, такие работники обязаны при продлении разрешения на работу в РФ проходить медицинское освидетельствование, в том числе на предмет употребления запрещенных веществ. Само разрешение на работу в России предлагается выдавать такому специалисту на срок действий трудового договора, однако не более чем на три года. В то же время допускается возможность неоднократного продления такого разрешения, в каждом случае не более чем на три года.

Ко второму чтению были внесены поправки, которые касаются возможности получения иностранцами, которые подписали в период спецоперации контракт о военной службе в Вооруженных силах РФ, вида на жительство в стране без получения разрешения на временное проживание.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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