В Подмосковье из-за технического сбоя полиция прекратила предоставление госуслуг

Подмосковная полиция приостановила предоставление госуслуг в электронной форме из-за технических проблем. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг в электронном виде в подразделениях ГУ МВД России по Московской области временно приостановлено», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что сейчас специалисты оператора связи проводят работы по устранению последствий технического сбоя, «после чего все услуги гражданам будут предоставлены в полном объёме».

Ориентировочное время устранения сбоя в ведомстве не назвали.

Москва, Андрей Дорофеев

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