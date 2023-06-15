российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 июня 2023, 12:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье из-за технического сбоя полиция прекратила предоставление госуслуг

Подмосковная полиция приостановила предоставление госуслуг в электронной форме из-за технических проблем. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг в электронном виде в подразделениях ГУ МВД России по Московской области временно приостановлено», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что сейчас специалисты оператора связи проводят работы по устранению последствий технического сбоя, «после чего все услуги гражданам будут предоставлены в полном объёме».

Ориентировочное время устранения сбоя в ведомстве не назвали.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

«Единая Россия» выдвинула Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья / Суд в Подмосковье вынес приговор продавцам алкогольного фальсификата, убившего девять человек / В Подмосковье погиб парашютист / Мужчина размахивал пистолетом в мытищинском банке / Двое несовершеннолетних утонули в Подмосковье за прошедшие сутки / Полтора десятка пистолетов, автоматов и пулеметов обнаружили в квартире жителя Подмосковья / Сбор клубники начался в Подмосковье / Мужчина выманил у жительницы Подмосковья интимные фото и вымогал деньги за отказ от их публикации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Подмосковье,