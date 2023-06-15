Член Общественной палаты Московской области задержан по подозрению в торговле наркотиками

Правоохранители задержали по подозрению в торговле наркотиками члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

«Да, задержан в Подмосковье», – сказал собеседник агентства.

По его словам, Бирюков является членом ОП Подмосковья с 2021 года. В Общественную палату прошел по спискам Московской областной думы.

С 2019 года Бирюков – председатель московской областной региональной общественной организации «Активный житель Подмосковья» был советником главы Электростали на общественных началах, с 2020 года является членом Общественной палаты городского округа Электросталь, лауреат премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и «Мы рядом».

Москва, Андрей Дорофеев

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