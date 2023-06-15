Посещение лесов Подмосковья запретили в связи с высокой пожарной опасностью

Посещение лесов Подмосковья запрещено в период с 16 по 19 июня в связи с высокой угрозой возникновения пожаров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«В связи с установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности, осложнением пожароопасной обстановки и отсутствием осадков, с 16 по 19 июня 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области в 16 из 19 лесничеств», – заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Уточняется, что исключения составят Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества, где класс пожарной опасности ниже.

В филиалах лесничеств ГКУ «Мособллес» будет усилено патрулирование, добавили в пресс-службе. Кроме того, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц, а все силы и средства пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности.

Москва, Андрей Дорофеев

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