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Вторник, 20 июня 2023, 13:53 мск

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Байден заявил, что 207 лет занимается внешней политикой США

Фото: Bloomberg

Президент США Джо Байден вновь сделал «шутливое» заявление на публике, сказав, что занимается американской внешней политикой уже 207 лет. Как пишет агентство Bloomberg, эти слова прозвучали во время его выступления в Калифорнии.

«Я сейчас скажу нечто возмутительное. Я думаю, что знаю об американской внешней политике больше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе [экс-госсекретарь Генри] Киссинджер. <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», – сказал 80-летний Байден.

При этом агентство обращает внимание, что Киссинджеру исполнилось 100 лет.

Стоит отметить, что действующий президент США регулярно попадает в нелепые ситуации на публичных мероприятиях – допускает странные заявления, спотыкается, падает или теряет ориентацию. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо Байден незадолго до падения объявил себя 300-летним человеком.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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