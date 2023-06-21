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Среда, 21 июня 2023, 16:02 мск

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Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах для агрегаторов такси за нарушение правил работы

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект об ответственности за нарушение норм работы служб заказа такси. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Законопроект призван установить случаи и порядок наступления административной ответственности за нарушения службами заказа легкового такси норм и требований, установленных федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси».

Базовый закон, который прописывает весь порядок, принят в прошлом году. Его нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Принятый сегодня в первом чтении документ предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. В нем предусмотрена ответственность служб заказа такси, в частности, за неполное или недостоверное размещение информации о своей деятельности на своих же сайтах, за передачу информации о заказе такси лицам, не обладающим соответствующим разрешением на перевозку людей, и информации о такой перевозке, которая не может передаваться третьим лицам.

Также будет прописана ответственность за непредставление информации о начале деятельности службы такси или изменениях в ней.

«Предлагается ввести соответствующие штрафы: для физических лиц эти суммы будут составлять от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 3 тыс до 50 тыс, для юридических лиц – от 5 тыс до 500 тыс рублей соответственно. Проверки и протоколы будут проводить и составлять сотрудники полиции, а также уполномоченные на то соответствующими службами лица в регионах. Рассматривать иски будут суды и принимать соответствующее решение о штрафах. Мы уверены, что законопроект создаст понятные правила как для самих служб такси, так и защитит интересы наших пассажиров и клиентов этих служб», – пояснил заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Антон Гетта.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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