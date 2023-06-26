Группу рэкетиров задержали в Подмосковье

Полицейские задержали в Подмосковье двоих вымогателей и нанявшую их женщину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Двое злоумышленников, находясь в одном из автосервисов в поселке Томилино, причинили 35-летнему москвичу телесные повреждения и потребовали передать 600 тысяч рублей в счёт вымышленного долга. После этого пострадавший обратился в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство).

Оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 29 лет и 31 года, а также 32-летняя женщина, которая, по предварительным данным, является заказчиком преступления. Суд заключил всех троих фигурантов под стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных, добавили в главке МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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