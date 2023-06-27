российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 июня 2023, 17:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска разгромили пункт управления ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиационный удар, в результате которого уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Кроме этого, по его словам, экипажи штурмовой и армейской авиации группировки войск нанесли ракетные удары по более 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск.

«В районе населенного пункта Червоная Диброва экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт противника. В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», – сообщил Савчук.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Путин описал масштабы потерь ВСУ в бронетехнике в ходе контрнаступления / В Германии считают юридически невозможным план по отправке российских активов Украине / ВС РФ отразили 17 атак на четырех направлениях: ВСУ потеряли почти 600 боевиков / Послы ЕС утвердили увеличение производства снарядов для ВСУ / Зеленский отказался проводить президентские выборы / Абсолютно реалистичный сценарий: Киев готов реабилитировать провал контрнаступления ВСУ подрывом ЗАЭС / В еще одном регионе Украины объявлена всеобщая мобилизация / ВСУ перебрасывают резервы под Купянск, куда подошли российские танки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,