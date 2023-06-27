Российские войска разгромили пункт управления ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиационный удар, в результате которого уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Кроме этого, по его словам, экипажи штурмовой и армейской авиации группировки войск нанесли ракетные удары по более 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск.

«В районе населенного пункта Червоная Диброва экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт противника. В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», – сообщил Савчук.

Москва, Светлана Антонова

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