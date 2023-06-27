Россия вывозит своих дипломатов из США

В США направлен самолет, чтобы обеспечить возвращение домой российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания», – пояснила она.

Захарова уточнила, что речь идёт не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном российским загранучреждениям.

Ранее со ссылкой на данные портала Flightradar ряд телеграм-каналов обратили внимание на вылет в Вашингтон самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия».

В марте представитель России при ООН Сергей Леонидченко сообщал, что 37 сотрудников постпредства не могли покинуть Соединенные Штаты, поскольку ожидали продления американских виз. Кроме того, россияне, работающие в представительстве РФ и Секретариате ООН, не могут выезжать за пределы 25-мильной зоны.

Москва, Андрей Дорофеев

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