«Амброзия в головах министров»: в Госдуме вновь обрушились с критикой на правительство РФ

Развитие России при нынешней политике министерства финансов РФ невозможно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, наша страна уже 30 лет живет по навязанным Западом законам, но предложений по кардинальному изменению ситуации от правительства РФ нет.

«15 месяцев идет специальная военная операция, а со стороны правительства РФ, а самое главное – со стороны финансового блока до сих пор еще нет законопроектов, которые кардинальным способом изменят ситуацию. Сегодня будет доклад о состоянии карантинного и фитосанитарного состояния РФ. Важный вопрос конечно, но опять-таки у нас сейчас вся страна заросла амброзией. Элементарного вопроса борьбы с амброзией решить правительство не может. Это опять прибыль фармакологии. Каждое лекарство (от аллергии) стоит 400 рублей», – заявил Бессонов.

При этом, как сказал парламентарий, «амброзия сейчас в головах у министров правительства». «Вчера на фракции мы слушали о том, что якобы не надо проводить проверки в РФ. Но как без проверок?! Люди травятся сидром, паленой водкой, а в это время в правительстве рассматривается вопрос, что надо полное эмбарго на проверки. Мы говорим – должна быть разумная политика, учет и контроль… Единственное, что контроль не должен приводить к нарушению производственных процессов. Сейчас всё до наоборот – мораторий на проверки, но кошмарят бизнес другими вопросами. Если кого-то надо задушить, то любое ведомство может написать предписание о предоставлении информации и огромные средства предприятие тратит, чтобы давать эту информацию правоохранительным или проверяющим органам. Но решения вопроса нет», – подчеркнул он.

«Сейчас вносят законопроект о налоге на сверхприбыль так называемую. Но в этом законопроекте нет налога на сверхприбыль. Докладываю, что за первый квартал этого года банковская сфера получила 880 млрд рублей. А вот этим законом они говорят, что 300 млрд будет получено в бюджет РФ. Мы говорим национализация банков и все эти 880 млрд рублей пойдут в бюджет РФ и будут распределяться на необходимые вещи. Забыли уже про 4 трлн потерянных средств Фонда национального благосостояния. С этой командой министерства финансов разговаривать о развитии страны невозможно», – заявил депутат.

Как считает Бессонов, надо в принципе менять все российское законодательство. «Более 120 млрд рублей увеличили свое состояние олигархи в РФ. В то время, когда бесплатно люди плетут (маскировочные) сети, когда по 100 рублей собираем, чтобы экипировать ребят в зоне СВО, в это время нам дают информацию, что кто-то жиреет и получает сверхдоходы, но поступление этих сверхдоходов в бюджет РФ не видно… Необходимо пересмотреть в принципе российское законодательство. Ведь мы сейчас действуем по тому законодательству, которое нам навязал Запад и за 30 лет мы получили те законы, по которым в принципе развиваться невозможно», – констатировал он.

«Почему банк России – Сбербанк – более 40% там нерезиденты РФ, и получают прибыль за первый квартал 350 млрд рублей? Необходимо коренным образом пересматривать всю политику в нашей стране… Законы должны быть справедливыми, и уже давно Россия устала терпеть от тех несправедливых законов, которые существуют», – заключил Бессонов.

Москва, Мария Соколова

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