Спикер Госдумы выступил за уголовную ответственность при фальсификации продуктов питания

В России должна быть введена уголовная ответственность за фальсификацию продуктов питания, при производстве которых, например, вместо молока используют пальмовое масло. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

В ходе обсуждения доклада главы Россельхознадзора Сергея Данкверта вопрос о продовольственной безопасности поднял депутат от «Новых людей» Владимир Плякин, назвав эту проблему «одной из основных». «Нельзя допустить, чтобы поиск новых рынков привел к тому, что на полках магазинов появились некачественные и даже зараженные продукты», – подчеркнул парламентарий, пояснив, что его фракция готова оказать помощь в разработке необходимых законопроектов.

Со своей стороны Володин подчеркнул, что для защиты здоровья россиян необходимо сделать все, вплоть до введения уголовной ответственности за фальсификацию продуктов питания. «Вдумайтесь: продукты, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока: сыры – из говяжьего жира, фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности. Возьмите мороженное, конфеты, те же сыры, йогурты, масло – всё то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Фальсификат, вред для здоровья!.. Необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители», – заявил он.

При этом Володин подчеркнул, что Госдума также несет ответственность за эту ситуацию, так как ранее «пальмовое масло имело такие льготы, как и детское питание». «Должны быть огромные штрафы и уголовная ответственность – тогда здоровье людей будет защищено. Поэтому наши коллеги из фракции «Новые люди», если хотите его реализовать, не только высказаться на трибуне, давайте в срочном порядке подготовьте изменения в законодательство, это будет хорошим подспорьем для нашей федеральной службы», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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