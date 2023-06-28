Госдума поддержала госзащиту информационных систем регистрации недвижимости

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о внесении систем государственной регистрации недвижимости в список объектов критической информационной инфраструктуры, которые находятся под охраной государства.

Как пояснила пресс-служба нижней палаты парламента, документ позволит распространить на эту сферу комплекс мероприятий, которые применяются государством для защиты критической информационной инфраструктуры.

Москва, Мария Соколова

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