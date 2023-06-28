«Единая Россия» в Госдуме продавила законопроект о новых особенностях реновации и застройке нацпарка Москвы

Сегодня нижняя палата парламента большинством депутатов от «Единой России» приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает строительство дорог и инфраструктуры на территории национального парка «Лосинный остров» в Москве, а также сокращает срок принятия решения для москвичей о реновационном переезде в новую квартиру. Как передает корреспондент РИА «Новый День», все остальные фракции высказались категорически против такого документа.

В частности, депутат от КПРФ Денис Парфенов обратил внимание, что такие нормы о реновации недопустимы. «Когда в этих стенах принимался закон о реновации, по его итогам оказалось так, что под видом реновации контрабандным путем протаскивается, зачастую, коммерческая точечная застройка. Сейчас под видом закона о совершенствовании реновации точно также контрабандным путем по-хитрому с нарушением, с изменением концепции законопроекта протаскивают возможность освоения природных территорий», – констатировал он.

«Мало того, что в Москве и так целое множество «горячих точек» искусственно создано этой агрессивной градостроительной политикой, и люди бьются, пытаясь спасти и Битцевский лес, и Троицкий лес, и защитить ООПТ долину реки Чермянка, Яузы и целый ряд еще вещей… Вот сейчас добрались, наконец, до национального парка «Лосинный остров» – нашего достояния, сокровища. Коллеги, тем, что открывается возможность для строительства, и то, что докладчик так аккуратно сказал – лавочки, туда-сюда… Нет, извините, даже в самом тексте поправок, которые были реализованы в законопроекте, там дороги, эстакады, шоссе, ТПУ… То есть открывается дорога для коммерческого освоения, застройки особо охраняемых природных территорий национального парка. Это недопустимо!» – подчеркнул депутат, констатировав, что создается «крайне опасный прецедент» распространения такой практики на всю страну.

Депутат от ЛДПР Борис Чернышов поддержал озвученные КПРФ аргументы. «С парком «Лосинный остров» многие пытались решить вопрос. В марте 2023 года отказались от идеи строительства трассы на территории этого парка. Такие идеи были. Мы знаем, что Минэкологии оспаривало строительство ЖК «Сказочный лес» на территории этого парка. Это те вопросы, которые раз за разом поднимаются… Очень хочется, чтобы не было подмены понятий, чтобы те решения, которые были приняты в итоге, шли на пользу всем, на пользу людям, прежде всего. Но, как показывает практика, иногда некоторые решения приводят к спорной реализации», – подчеркнул Чернышов, сообщив, что фракция ЛДПР не будет поддерживать такие решения.

Депутат от «Новых людей» Сангаджи Тарбаев в свою очередь присоединился к позиции КПРФ и ЛДПР. «На весах у нас есть «Единая Россия» и четыре партии. Давайте найдем консенсус, потому что в данном случае, мы говорим не просто о какой-то застройке. Это историческая территория. Таких территорий в Москве довольно много. Следующим может стать «Серебряный бор», дальше – «Воробьевы горы». И мне кажется, вот так резко, спонтанно и скрытно проводить такие поправки через такой важный и полезный законопроект не совсем правильно. Поэтому, выражая мнение партии «Новые люди» в Госдуме, говорю о том, что мы не поддержим этот законопроект», – заявил Тарбаев.

Выступающая следом депутат от «Справедливой России – За правду» Галина Хованская таже подчеркнула, что большинству Госдумы в лице «Единой России» стоило бы «обратить внимание, когда четыре фракции против». «Сокращение сроков, которые давались гражданам для того, чтобы определиться, чтобы заключить договор о переходе права собственности на предоставление жилого помещения… Срок был сокращен с 90 дней до 30, хотя в 5 статье Жилищного кодекса по-прежнему остается норма 90 дней. Более того, категорически игнорируются права как раз той части, которая по болезни, по командировке, еще по каким-то уважительным причинам отсутствует и не может в 30-дневный срок определиться. Тогда они пойдут в суд. А в суде их ждет оценка, которую представит исполнительная власть. Об этом четко написано – оценка будет определяться правительством Москвы. Срок на выбор – квартира или деньги – тоже сокращается. Более того, увеличивается срок, дающий возможность на изъятие земельного участка – было 3 года, потом – 6 лет, а сейчас – 10. Значит, 10 лет вы будете жить ущемленными в своих правах по распоряжению вашим имуществом», – констатировала Ховансткая, добавив, что, учитывая внесенные во втором чтении поправки в части «Лосинного острова», фракция «эсеров» категорически против этого законопроекта.

Тем не менее, депутаты от «Единой России» большинством голосов приняли законопроект в третьем чтении. Документ разрешает «размещение на части территории национального парка, расположенной в границах города Москвы, объектов капитального строительства», что «осуществляется по согласованию с правительством РФ». Согласно нововведениям, к таким объектам относятся автомобильные дороги, мосты, дорожные сооружения, элементы обустройства дорог, а также объекты дорожного сервиса, инженерной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и линий связи.

Кроме того, согласно принятым нормам, срок заключения договора с собственниками квартир в многоквартирных домах, подлежащих реновации, сокращается с 90 до 30 дней. Также уменьшается с 30 до 20 дней срок подачи заявления о выплате возмещения за освобождаемое помещение либо о предоставлении в собственность равноценного (по стоимости) жилья вместо предоставления равнозначного (по площади и количеству комнат).

Москва, Мария Соколова

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