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Среда, 28 июня 2023, 18:20 мск

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Госдума приняла закон об удаленном открытии счетов иностранцев в российских банках

Госдума приняла в третьем чтении законопроект упрощающий процедуру открытия счетов иностранцев в российских банках. Гражданам других государств будет разрешено проходить эту процедуру удаленно.

В соответствии с документом, российские банки получат право поручить иностранным финансовым организациям провести идентификацию клиента. Таким образом, отечественные банки будут вправе открыть счет клиенту без его личного присутствия в том случае, если он идентифицирован иностранным банком по поручению российского. При этом договор между этими кредитными организациями должен содержать условия передачи сведений, которые были получены при идентификации.

Предусматривается также ответственность иностранной финансовой организации за предоставление недостоверной информации и условия расторжения договора в одностороннем порядке, если иностранный банк неоднократно предоставлял ложные сведения.

Согласно принятому проекту, Центральный банк может запретить другим банкам РФ сотрудничать с иностранными в части поручения идентификации. В таком случае банк должен будет расторгнуть договор в течение пяти дней.

Документ был разработан по поручению президента. В частности, он направлен на то, чтобы могли получать платежные карты российских кредитных организаций, а затем, поехав в Россию, расплачиваться за товары и услуги.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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