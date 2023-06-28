Госдума одобрила налог на сверхприбыль для крупных компаний

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Предложенный правительством порядок призван сформировать дополнительные доходы федерального бюджета.

«Предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль, определив, что налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. «В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5 процентов, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль», – уточняется в документе.

В ходе обсуждения на пленарном заседании замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов назвал главных плательщиков налога на сверхприбыль. «Если брать топ-50 плательщиков, то из них 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, 19% – на производителей минеральных удобрений, 13% – металлургический комплекс, 12% будут предприятия оптовой и розничной торговли. Я имею в виду от общей суммы платежей топ-50 плательщиков. 9% – на организации банковской сферы, и все остальные отрасли это – нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая промышленность, составят порядка 5%. Все остальные плательщики – это менее 1%», – пояснил Сазанов.

При этом из числа плательщиков нового налога исключаются предприятия малого и среднего бизнеса, организации, которые платят единый сельхозналог, а также те, что созданы после 1 января 2021 года, в том числе, иностранные.

Не будут платить налог на сверхприбыль компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, новый налог должен принести в бюджет 300 млрд рублей дополнительных средств. Планируется, что закон после принятия вступит в силу с 2024 года, а налог на сверхдоходы должен быть уплачен до 28 января.

Москва, Мария Соколова

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