В Подмосковье увеличили ежемесячную компенсацию для одиноких пенсионеров

Московская областная дума приняла закон об увеличении ежемесячной компенсации для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Теперь минимальная пенсия в Подмосковье с учетом региональных доплат не может составлять менее 18 тысяч рублей. Это выше прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе. Планируется, что получателями выплаты станут порядка 70 тысяч наших пенсионеров. Из бюджета на эти цели мы запланировали порядка 1,3 млрд рублей», – уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, перерасчёт будет произведён с начала года. Предполагается, что помимо ежемесячной прибавки, пожилые люди получат еще и единовременную выплату за все прошедшие месяцы.

Доплата предусмотрена для пенсионеров, которые проживают в Подмосковье более 10 лет. Выплата будет предоставляться в проактивном режиме.

Москва, Андрей Дорофеев

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