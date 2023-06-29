Госдума осудила власти Швеции за содействие сожжению Корана

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла заявление в связи с сожжением Корана в Швеции в мусульманский праздник Курбан-байрам. Накануне соответствующее поручение дал профильному комитету спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В заявлении, в частности, отмечено, что власти Швеции дали разрешение на такую акцию, «заведомо понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире, разжигание межнациональной розни и ненависти». «Подобные действия разрушают саму основу мира и безопасности, доброжелательных взаимоотношений народов и стран, создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций», – подчеркивается в документе.

В заявлении депутаты Госдумы решительно осудили очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.

Парламентарии решили направить заявление президенту, в правительство и Общественную палату РФ, а также в международные организации и парламенты, в числе которых ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ.

Накануне в центре Стокгольма с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. 37-летний иммигрант из Ирака вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее, положив на Коран свиной бекон, что является особенно оскорбительным жестом для верующих.

Москва, Мария Соколова

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