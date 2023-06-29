Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Госдума сегодня ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве. Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года.

В соответствии с соглашением, россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от российского, и наоборот. При этом для тех, кто имеет гражданство Абхазии до 26 августа 2008 года смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Предусмотрено, что обладатели двойного гражданства пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медобслуживание по законам той страны, на территории которой они постоянно проживают. Такое же положение касается призыва на военную службу. И если гражданин отслужил в одной стране, в другой он освобождается от призыва.

Данное соглашение будет действовать пять лет с последующим автоматическим продлением, если одна сторона не выразит в письменной форме намерения прекратить его. Выход из договора одной стороны не повлечет автоматического прекращения гражданства у проживающих в обоих государствах.

Москва, Мария Соколова

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