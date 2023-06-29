Археологи обнаружили бивни мамонта под стенами Зарайского Кремля

Археологи, ведущие спасательные раскопки рядом с Зарайским Кремлем в Подмосковье, обнаружили бивни мамонта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Рядом с Кремлем находится археологический памятник, самое древнее поселение человека, обнаруженное в регионе – Зарайская стоянка.

«Здесь не раз были обнаружены останки древних животных. Все найденные реликвии хранятся в местном музее. Исторические артефакты были найдены там совсем недавно в ходе работ по благоустройству. При проведении археологических раскопок ученые нашли древнейшие бивни мамонта, которым насчитываются десятки тысяч лет. Уверен, что новая находка станет еще одной жемчужиной этой коллекции», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Отмечается, что возраст находки составляет не менее 23 тыс лет.

Стоянка древнего человека находится в самом центре Зарайска, к северу от Никольских ворот здешнего Кремля. Археологи открыли ее в 1980 году, хотя местные жители давно находили здесь древние кремневые предметы и кости вымерших животных.

Москва, Андрей Дорофеев

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