российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 июня 2023, 14:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Археологи обнаружили бивни мамонта под стенами Зарайского Кремля

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья

Археологи, ведущие спасательные раскопки рядом с Зарайским Кремлем в Подмосковье, обнаружили бивни мамонта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Рядом с Кремлем находится археологический памятник, самое древнее поселение человека, обнаруженное в регионе – Зарайская стоянка.

«Здесь не раз были обнаружены останки древних животных. Все найденные реликвии хранятся в местном музее. Исторические артефакты были найдены там совсем недавно в ходе работ по благоустройству. При проведении археологических раскопок ученые нашли древнейшие бивни мамонта, которым насчитываются десятки тысяч лет. Уверен, что новая находка станет еще одной жемчужиной этой коллекции», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Отмечается, что возраст находки составляет не менее 23 тыс лет.

Стоянка древнего человека находится в самом центре Зарайска, к северу от Никольских ворот здешнего Кремля. Археологи открыли ее в 1980 году, хотя местные жители давно находили здесь древние кремневые предметы и кости вымерших животных.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

В Подмосковье увеличили ежемесячную компенсацию для одиноких пенсионеров / В Подмосковье четырехлетний ребенок попал в больницу после нападения змеи / Один полицейский погиб и один получил ранение во время перестрелки в Орехово-Зуево / Житель Подмосковья год развращал пятерых детей / Группу рэкетиров задержали в Подмосковье / Суд рассмотрит дело об убийстве девочки в подмосковном лесу, совершенном 14 лет назад / Сотрудница администрации Раменского обвиняется в махинациях при закупке квартир для сирот / Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Московском регионе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Россия, Подмосковье,