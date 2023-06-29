российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 июня 2023, 17:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума одобрила штрафы для перевозчиков вейпов и электронных сигарет

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до 25 тысяч рублей за незаконное перемещение физическими лицами по территории РФ вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, увеличение акцизных ставок на никотинсодержащую продукцию в РФ создает при отсутствии таможенных границ в рамках ЕАЭС предпосылки для роста нелегального рынка, который ежегодно растет в среднем на 20%. По данным экспертов, на середину 2022 года он составлял порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России.

«Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, повышению ценовой доступности нелегальной никотинсодержащей продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности рынка», – говорится в пояснительной записке.

В этой связи планируется ввести ответственность физлиц за незаконное перемещение никотинсодержащей продукции – это более 200 изделий с нагреваемым табаком или никотинсодержащей продукции с общим объемом никотинсодержащей жидкости более 50 мл на одного человека. Размер штрафа за подобное нарушение по аналогии с незаконным перемещением табачной продукции составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума поддержала законопроект о социально-психологической экспертизе для опекунов / Законопроект об упрощении доступа провайдеров в многоквартирные дома прошел первое чтение / «Закончится горючими слезами»: Госдума утвердила новый вариант «пенсионной реформы» / Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве / Госдума осудила власти Швеции за содействие сожжению Корана / Госдума одобрила налог на сверхприбыль для крупных компаний / Госдума приняла закон об удаленном открытии счетов иностранцев в российских банках / «Единая Россия» в Госдуме продавила законопроект о новых особенностях реновации и застройке нацпарка Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,