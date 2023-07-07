НАТО выделит Украине дополнительный пакет помощи на полмиллиарда евро

Северо-Атлантический альянс готовит дополнительный пакет срочной помощи Украине на €500 млн, включающий горючее, запчасти и медикаменты. Об этом сегодня заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

«Страны НАТО готовят новый срочный пакет помощи Украине, включающий горючее, запчасти, медицинские средства, средства разминирования и понтонные мосты, на €500 млн», – цитирует его ТАСС.

По его словам, альянс также уже предоставил Украине «помощь в строительстве военных госпиталей».

Ранее сегодня Столтенберг заявил, что НАТО планирует развернуть в Европе 300 тысяч военных в высокой степени готовности.

Москва, Андрей Дорофеев

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