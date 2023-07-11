«Ошибочное решение, чреватое последствиями»: Кремль отреагировал на намерение Франции передать Киеву дальнобойные ракеты

Решение Франции передать киевскому режиму дальнобойные ракеты является ошибочным и чревато последствиями для украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).

Песков подчеркнул, что передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции. Эти решения могут только «утяжелить участь киевского режима», подчеркнул он.

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о намерении передать киевскому режиму ракеты дальнего радиуса действия.

Судя по всему, речь идет о дальнобойных управляемых ракетах класса «воздух-земля» SCALP, о возможных поставках которых киевскому режиму сообщала в мае французская пресса. Дальность действия боеприпаса составляет 250 км.

Москва, Светлана Антонова

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