Удар возмездия: ВС РФ высокоточным оружием разбомбили военные объекты в Одессе и Николаеве

Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в Одессе. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве также отметили, что в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – подчеркнули в минобороны РФ.

Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками, в результате чего погибли два человека – семейная пара из Белгородской области. Их 14-летня дочь госпитализирована. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Двустороннее движение на участке планируется восстановить к осени. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся очередным терактом киевского режима, и пообещал ответные действия со стороны министерства обороны РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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