Заверения Новака не помогли: биржевые цены на бензин снова обновили рекорд

Биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь обновила исторический рекорды, следует из результатов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В частности, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России поднялся в цене до 64 522 рублей за тонну., что стало новым рекордом, который был обновлен двенадцатую торговую сессию подряд. Тонна топлива марки Аи-95 также подорожала до исторического максимума – 69 775 рублей.

Летнее дизельное топливо прибавило в цене 1,68% – до 57 635 рублей за тонну.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Александр Новак выступил с успокоительными заявлениями о скорой стабилизации котировок на бензин. По его словам, правительство обсуждает введение квот на экспорт нефтепродуктов для решения проблемы.

Москва, Светлана Антонова

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