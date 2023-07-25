В Киеве грозят устроить новые атаки на Крымский мост

Киевские диверсанты продолжат атаковать Крым и Керченский мост. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, «это нормальная практика».

«Все эти цели являются официальными, потому что уменьшит их возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев», – сказал он в интервью СNN.

«Это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них», – пояснил Резников.

17 июля в результате теракта на Крымском мосту, совершенном киевским режимом, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Власти рассчитывают восстановить двустороннее движение на участке до конца года.

Вместе с тем почти каждые сутки ВСУ атакуют полуостров с помощью беспилотников.

Киев, Светлана Антонова

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