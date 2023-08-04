Депутаты Госдумы пересядут на отечественные автомобили – Володин

Депутаты Госдумы намерены использовать отечественные автомобили марок «Москвич», «Лада» и «Аурус». Об этом сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам совещания с руководителей думских фракций. По его словам, этот процесс начнется уже предстоящей осенью.

«Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус». В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его», – сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

«С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги», – добавил спикер Госдумы, отметив, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3». «Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная», – заверил он.

«Решение нашего президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», – заключил Володин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.

Москва, Светлана Антонова

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