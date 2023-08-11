Последствия «вредительской» девальвации рубля: опрос на сайте РИА «Новый День»

Обвал курса российской национальной валюты стал одной из главных тем в последние несколько недель. Рубль стремительно дешевеет по отношению к доллару и евро: с начала года курс американской и европейской валюты поднялся почти на 30%, что, по оценкам экономистов, спровоцирует очередную волну повышения потребительских цен в России практически на все товары и негативным образом отразится на уровне жизни россиян.

Как считают неправительственные эксперты и политики, ответственность за эту ситуацию несут Центробанк и Минфин РФ. С одной стороны, речь идет о наполнении бюджета в условиях падения экспортной выручки, чтобы обеспечить возрастающие социальные обязательства государства, с другой – аналитики предупреждают об обесценивании рубля и тех же социальных выплат на фоне роста цен и общего повышения стоимости жизни.

Как считает лидер «Справедливой России – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, в нынешних условиях ослабление курса рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической войны Запада против России, а целью является обнищание россиян и рост недовольства в обществе. При этом политик заявил, что Центробанк РФ является крупнейшим «иноагентом» в стране.

Известный экономист Сергей Глазьев назвал политику Центробанка РФ «абсолютно вредительской», которая направлена на обогащение финансовых спекулянтов. «В результате действий ЦБ и Минфина в РФ создан и поддерживается искусственный дефицит валюты. Делается это, чтобы опустить курс рубля и, тем самым, исполнить бюджет. Вчера Минфин отчитался о сокращении дефицита. Но забыл добавить, что дефицит сокращается в результате валютной переоценки. Это очень недалекая и откровенно вредительская политика», – считает экономист.

Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов также полагает, что последовательное обрушение курса рубля выглядит, как явное вредительство неолиберальных финансистов министерства финансов и Центробанка России. По его оценке, заявление минфина РФ о начале покупки иностранной валюты на внутреннем рынке можно трактовать как обещание бороться против рубля еще, как минимум, месяц.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев со своей стороны обращал внимание, что Центробанк не проводит заявленную главой государства суверенную финансовую политику и в результате тормозит экономическое развитие страны. «Есть целый ряд экспертов, которые уверенно прогнозируют возможность 6-7% роста экономики в год при наличии определенных условий, связанных с промпроизводством, стимулированием реального сектора и так далее. (Для этого нужна) суверенная денежно-кредитная политика Центробанка», – пояснял эксперт.

Как считает известный экономист и публицист Михаил Хазин, нынешняя финансово-экономическая политика либеральной «гайдаровской группы» в лице глав Минфина РФ Антона Силуанова и Центробанка Эльвиры Набиуллиной критически опасна для экономики и в целом государственности России. По его оценке, речь идет, в том числе, об окончательном разрушении отечественной промышленности. «Мы оказались в ситуации, при которой необходимо принимать радикальные политические решения», – отмечал эксперт.

Сегодня на Мосбирже курс доллара впервые с весны прошлого года превысил отметку в 98 рублей, евро стал дороже 108 рублей. Для сравнения: на 1 января 2023 года официальный курс доллара составлял 70,3375 рубля, евро – 75,6553. Таким образом с начала года американская валюта подорожала почти на 28 рублей, европейская – на 33.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Какие последствия вы ожидаете от девальвации рубля?»

Варианты ответов:

Безостановочный и повсеместный рост цен

Социальный взрыв на фоне падения уровня жизни

Отставка глав Центробанка и Минфина РФ

Всё идет по плану: Центробанку и правительству РФ виднее

Мне всё равно

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Москва, Светлана Антонова

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