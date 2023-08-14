Руководству ЦБ и минфина РФ «дадут по шапке» – эксперт

Политическое руководство РФ в ближайшие дни наверняка сделает внушение руководству Центробанка и министерства финансов в связи с обрушением курса национальной валюты. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков, комментируя в своем телеграм-канале повышение курса доллара и евро по отношению к российскому рублю.

В числе причин ослабления отечественной нацвалюты эксперт назвал вывод больших объемов валюты за рубеж иностранным бизнесом, который продает свои активы в России, а также российским бизнесом, который пользуется серыми схемами импорта. Это «плохо» и «очень плохо», констатировал Марков, обратив внимание на «пассивность Центробанка и Минфина», что, по оценке эксперта, тоже «плохо».

При этом Марков считает, что в ближайшее время курс доллара вновь снизится ниже 100 рублей. Эксперт дал понять, что это в большей степени вопрос политический, нежели финансовый.

«Признаю, что я не экономист. Но, подумав, прогноз свой по рублю повторяю и сейчас – в ближайшее время главам ЦБ и Минфина дадут по шапке и курс уйдет ниже 100. Среди факторов, ослабляющих рубль, есть и временные факторы и психологические. Поэтому мой прогноз – рубль будет меньше 100», – отметил Марков.

Как сообщал «Новый День», сегодня на фоне прозвучавших обещаний помощника президента России Максима Орешкина о скорой стабилизации курса национальной валюты доллар на Мосбирже превысил 101 рубль, евро приблизился к отметке 111 рублей. В Банке России заявили, что по-прежнему не видят угроз для финансовой стабильности от обвала рубля.

При этом помощник президента РФ назвал основной причиной девальвации рубля мягкую денежно-кредитную политику, проводимую ЦБ. Как считает чиновник, Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию. Орешкин уже в ближайшее время ожидает стабилизацию курса отечественной валюты.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»