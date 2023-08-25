Новый рекорд: биржевые цены на бензин Аи-95 выросли ещё сильнее

Биржевая стоимость бензина марки Аи-95 вновь обновила рекорд, впервые превысив отметку в 72 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал до 72 458 рублей за тонну, обновив вчерашний рекорд. Цена на Аи-92 выросла до 63 086 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 0,76% – до 66 529 рублей за тонну.

Накануне сообщалось, что российские грузоперевозчики на фоне резкого подорожания дизеля призвали власти ввести госрегулирование цен на дизтопливо и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр. Авторы обращения в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявили, что такая мера необходима для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В противном случае, указали они, вырастет стоимость логистики груза, что приведет к подорожанию товаров для потребителей.

Однако в Минэнерго России выступили против этого предложения, заявив, что введение госрегулирования цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.

Москва, Светлана Антонова

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