В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства за уклонение от воинской обязанности

Уклонение от воинской обязанности может стать поводом для лишения приобретенного гражданства РФ. Соответствующий законопроект внес сегодня в Госдуму депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

«Уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство РФ даёт не только права, но и соответствующие обязанности», – отмечается в пояснительной записке.

В документе приводятся данные за 2022 год: гражданство РФ получила 691 тысяча человек, основная часть которых из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркмении. «Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство РФ, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, в том числе воинскую обязанность, но при этом получая права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения и тд», – подчеркивается в документе.

«Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства РФ в случае, если лица, которые приобрели гражданство РФ, не встали на воинский учет в определенное законодательством РФ время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации», – отмечается в пояснительной записке.

Москва, Мария Соколова

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