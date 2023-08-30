Девальвация: биржевой курс евро поднялся до 105 рублей

Сегодня европейская валюта вновь заметно подорожала на биржевых торгах, превысив уровень в 105 рублей. К 16:30 на Мосбирже курс евро поднялся до 105,05 рубля впервые после 16 августа.

В то же время биржевой курс доллара повышался до максимума 96,1875.

Тем не менее, официальные стоимость валют завтра, 31 августа, будут ниже этих значений. Банк России повысил курс доллара только на 22 копейки до 95,9283 рубля, евро подорожает почти на рубль до 104,4496.

Ослабление российской нацвалюты возобновилось в конце прошлой недели. Накануне доллар превысил уровень 96 рублей – также впервые с 16 августа, а евро стал дороже 104 рублей.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности». Неправительственные эксперты считают такое решение неэффективным. По их оценке, укрепления национальной валюты ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не следует, но при этом высокая ставка сильно ударит по экономике РФ и спровоцирует рост инфляции.

Вместе с тем в Госдуме вновь заявили необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова. При этом лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов назвал Банк России крупнейшим иноагентом в РФ, который выполняет западный план по обвалу российской нацвалюты для создания условий обнищания россиян. «Дешевеющий рубль влечет за собой рост цен и обнищание населения, сжатие спроса и рост издержек для бизнеса», – подчеркивал политик.

Москва, Светлана Антонова

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