В аэропорту «Внуково» открылась станция метро

Московские власти объявили о завершении строительства Солнцевской линии метро, длина которой теперь составляет 30 километров. Сегодня открылось движение поездов на участке «Рассказовка» – «Аэропорт Внуково».

«Таким образом, от «Делового центра» до одного из крупнейших аэропортов нашей страны – 40 минут. Это уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», – пояснил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия.

В целом на Солнцевской ветке открыто 14 станций, рядом с которыми проживают свыше 1,5 миллиона москвичей.

Москва, Светлана Антонова

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