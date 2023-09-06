Официальный курс евро вновь превысил 105 рублей

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 7 сентября. Доллар подорожал на 31 копейку до 97,8439 рубля, евро – на 17 копеек до 105,0789 рубля.

Стоит отметить, что сегодня на Мосбирже курс «американца» на максимуме достигала отметки 98,34 рубля, «европеец» поднимался до 105,0789.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности» и остановить обвал нацвалюты.

Неправительственные эксперты назвали такое решение неэффективным. По их оценке, укрепления национальной валюты ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не следует, но при этом высокая ставка сильно ударит по экономике РФ и спровоцирует рост инфляции.

Вместе с тем в Госдуме заявили необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова. При этом лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов назвал Банк России крупнейшим иноагентом в РФ, который выполняет западный план по обвалу российской нацвалюты для создания условий обнищания россиян. «Дешевеющий рубль влечет за собой рост цен и обнищание населения, сжатие спроса и рост издержек для бизнеса», – подчеркивал политик.

Москва, Светлана Антонова

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